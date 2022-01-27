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Нацгвардеец Рябчук сам сдался правоохранителям, - ГБР

Автор: Юлия Бойко

Военнослужащий Национальной гвардии Артемий Рябчук, который задержан за расстрел военных в Днепре, сам сдался правоохранителям. Он попросил прохожую вызвать полицию и сообщить о его местонахождении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госбюро расследований.

"Солдат Нацгвардии Артемий Рябчук, расстрелявший сослуживцев на "Южмаш", сам связался с правоохранителями и сдался им", - сообщил заместитель директора территориального ГБР в Полтаве Владимир Шило

По его словам, перед этим Рябчук в селе Подгородное попросил случайную женщину позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении.

Напомним, по данным полиции, Рябчук расстрелял своих сослуживцев из караула на "Южмаше", Национальная гвардия опубликовала имена пятерых погибших.

По данному факту открыто несколько уголовных дел, в том числе на руководство Нацгвардии.

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ДнепрНацгвардия