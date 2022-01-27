Нацгвардієць Рябчук сам здався правоохоронцям, - ДБР

Військовослужбовець Національної гвардії Артемій Рябчук, який затриманий за розстріл військових у Дніпрі, сам здався правоохоронцям. Він попросив перехожу викликати поліцію і повідомити про його місцезнаходження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держбюро розслідувань.
"Солдат Нацгвардії Артемій Рябчук, який розстріляв товаришів по службі на "Південмаші", сам зв'язався з правоохоронцями і здався їм", - повідомив заступник директора територіального ДБР у Полтаві Володимир Шило
За його словами, перед цим Рябчук в селі Підгороднє попросив випадкову жінку зателефонувати в поліцію і повідомити про його місцезнаходження.
Нагадаємо, за даними поліції, Рябчук розстріляв своїх товаришів по службі з варти на "Південмаші", Національна гвардія опублікувала імена п'ятьох загиблих.
За даним фактом відкрито кілька кримінальних справ, у тому числі на керівництво Нацгвардії.