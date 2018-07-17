В Нацбанке рассказали о новой 20-гривневой банкноте

Новая банкнота номиналом в 20 грн будет введена в обращение с 25 сентября 2018 года

Национальный банк Украины (НБУ) введет в оборот новую банкноту номиналом в 20 грн с 25 сентября 2018 года. Об этом сегодня во время презентации банкноты номиналом 20 гривен образца 2018 года с обновленным дизайном и усовершенствованной системой защиты сообщил директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, по его словам, новая банкнота номиналом в 20 грн будет введена в обращение 25 сентября 2018 года.

Зайвенко также отметил, что в первую очередь НБУ планирует изготовить и ввести в оборот около 5 млн штук нового образца номиналом в 20 грн.

Также Зайвенко отметил, что новая банкнота будет находиться в обращении одновременно с банкнотами старого образца 2003 года, останутся законным средством платежа.

"После ввода в обращение новых 20-гривневых банкнот гражданам не нужно будет обменивать банкноты старого образца", - добавил директор Департамента денежного обращения НБУ.

Фото: обновленная 20-гривненва банкнота

Напомним, с 1 июля 2018 предприятия торговли и сферы услуг в случае отсутствия монет мелких номиналов будут проводить закругления общих в чеке суммы наличных расчетов за товары (работы, услуги).