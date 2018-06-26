З 1 липня вступають в силу правила округлення сум при готівкових розрахунках

При цьому при безготівкових розрахунках округлення застосовуватися не буде

З 1 липня 2018 підприємства торгівлі і сфери послуг у разі відсутності монет дрібних номіналів будуть проводити заокруглення загальних в чеку суми готівкових розрахунків за товари (роботи, послуги). Про це повідомив директор департаменту грошового обігу Національного банку України (НБУ) Віктор Зайвенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами директора департаменту грошового обігу НБУ Віктора Зайвенко, застосування загальних правил округлення сум розрахунків готівкою спростить щоденні розрахунки громадян та дозволить скоротити витрати держави на карбування та забезпечення грошового обігу на понад 90 млн гривень на рік.

Такого ефекту вдасться досягти завдяки припинення з 1 липня 2018 карбування та випуск в готівковий обіг монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок і продовження карбування та випуску тільки монет номіналами 10 і 50 копійок.

Разом з тим, як зазначив Зайвенко, нові правила округлення сум не вплинуть на ціни товарів і на показники інфляції.

"Наш аналіз показує, що ціни від впровадження закруглення не зміняться. Також воно не вплине на інфляцію", - зазначив він.

Крім того, за словами Зайвенко, введення таких правил не потребує значних додаткових витрат на перепрограмування РРО.

Зайвенко також зазначив, що передумовами для прийняття такого рішення стало те, що монети дрібних номіналів втратили свою купівельну спроможність, а їх собівартість виготовлення стала більше, ніж номінальна вартість, а також те, що монети дрібних номіналів, майже не повертаються в банківську систему.

Монети номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок, введені в оборот раніше, і надалі будуть використовуватися як засіб платежу (грошова одиниця України - гривня і надалі буде дорівнює 100 копійкам). Національний банк спеціально не вилучатиме з обігу ці монети, і вони будуть перебувати в обігу необмежений період часу до окремого рішення правління Національного банку.

Заокруглення буде застосовуватися тільки в разі відсутності монет дрібних номіналів при розрахунках готівкою. При наявності у покупця монет дрібних номіналів, він і надалі може ними розраховуватися, а в разі наявності таких монет у продавця, він може видати покупцю решта цими номіналами. Тільки у разі відсутності монет зазначених номіналів і покупця, і продавця буде застосовуватися правило округлення загальної суми покупки в чеку.

"Банки повинні приймати у громадян монети дрібних номіналів без будь-яких обмежень, обмінювати на монети та банкноти інших номіналів, а також видавати клієнтам монети дрібних номіналів при наявності їх у залишку операційної каси", - додав Віктор Зайвенко.

При цьому, округлення не буде здійснюватися при безготівкових розрахунках.

Округлення буде стосуватися тільки загальних сум розрахунків готівкою в чеку і розрахунків в акті про видачу коштів чи іншому документі, який оформляється при поверненні коштів у разі повернення товару.

Округлення буде відбуватися за наступним математичним правилам:

1) сума, закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється в бік зменшення до найближчого суми, яка закінчується на 0 копійок;

2) сума, закінчується від 5 до 9 копійок, округлюється в бік збільшення до найближчого суми, яка закінчується на 0 копійок.

У свою чергу підприємства торгівлі і сфери послуг, які застосовують реєстратори розрахункових операцій, при проведенні готівкових розрахунків повинні вказувати в чеках загальні суми округлення до і після округлення. Округлення не є знижкою чи надбавкою, рекламою, стимулюванням продажу товарів (робіт, послуг) у значенні цих термінів, визначених законодавством України.

Розуміючи, що на початку у суб'єктів господарювання можуть виникнути побоювання щодо правильності застосування правил округлення, Національний банк України звернувся в Міністерство фінансів та Державну фіскальну службу з проханням надати детальні роз'яснення з питань, які можуть виникнути при впровадженні механізму округлення але не застосовувати до бізнесу штрафних санкцій за проведення касових операцій, пов'язаних з округленням

Фото: нові правила округлення сум при готівкових розрахунках

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НБУ почав виводити з обігу монети номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок, оскільки їх виробництво нерентабельне.