В Нацбанке пока не планируют менять цель по инфляции

В Национальном банке Украины (НБУ) не намерены менять среднесрочную цель по инфляции, которая сейчас составляет 5% (±1%). Сейчас стоит вопрос о том, чтобы привести инфляцию обратно к цели.

Об этом новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко рассказал в интервью РБК-Украина.

"Инфляция в годовом измерении составила 2,4%. В июле у нас была дефляция - 0,6%, что достаточно естественно для летних месяцев. В августе никаких инфляционных всплесков не ожидается", - сказал Шевченко.

Он отметил, что инфляционные цели часто не меняются и нужен продолжительный период, чтобы "заякорить" инфляционные ожидания населения и бизнеса на уровне этой цели.

"Если предприятия и граждане видят, что центральный банк ставит себе цель и исправно ее выполняет, то это рождает доверие к его политике, доверие к национальной валюте, дает возможность снижать стоимость денег в экономике", - сказал Шевченко.

С другой стороны, по его словам, если часто менять цели и редко их достигать, то это не будет способствовать доверию к экономической политике государства, а наоборот будет мешать развитию экономики.

Кроме того, Шевченко отметил, что планируемое повышение зарплаты с 4700 до 5 тысяч гривен практически не отразится на общем уровне инфляции.

Ранее РБК-Украина писало, что в 2021 году НБУ продолжит применение монетарного режима гибкого инфляционного таргетирования.

Также сообщалось, что Кабмин одобрил прогноз развития экономики на следующие три года.