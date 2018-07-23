НБУ підвищив тарифи на свої послуги

НБУ вніс зміни в тарифи на організаційні послуги і інші види послуг, які здійснюються центральним банком

Національний банк України (НБУ) вніс зміни в тарифи на організаційні послуги і інші види послуг, які здійснюються центральним банком. Про це йдеться на сайті регулятора.

Повідомляється, що підвищення тарифів для банків відбувається з 24 липня 2018 року, для бюджетних установ, банків на стадії ліквідації та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - з 22 грудня 2018 року.

Так, з переліку тарифів на послуги, що надаються Нацбанком в системі електронних платежів і у сфері розрахунково-касового обслуговування, виключаються окремі організаційні послуги, а також окремі послуги з супроводу програмного забезпечення електронної пошти Нацбанку в системі "клієнт банку - банк".

Підвищення окремих тарифів на організаційні та інші види послуг відбувається для клієнтів Національного банку з різних дат:

для банків (крім банків-у стадії ліквідації) та інших установ - з 24 липня 2018 року;

для бюджетних установ (включаючи Державною казначейською службою України), банків на стадії ліквідації та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - з 22 грудня 2018 року.

Крім того, з 22 грудня 2018 року вводиться єдиний розмір тарифу на кожну послугу, що надається системою електронної пошти НБУ для всіх типів клієнтів: бюджетних організацій (включаючи Державну казначейську службу України), банків та інших установ, організацій України.

Нагадаємо, раніше НБУ вніс зміни в правила здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні.