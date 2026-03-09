Нацбанк звернувся до ЄС через гроші Ощадбанку в Угорщині: що просить

"Голова Нацбанку України офіційно звернувся до Європейської комісії та Європейської служби зовнішніх справ із проханням "виступити в ролі незалежної третьої сторони" для з'ясування обставин затримання українських громадян та вилучення готівки Угорщиною минулого тижня", - повідомив він.

Затримання інкасаторів в Угорщині

Нагадаємо, 5 березня стало відомо, що два автомобілі інкасаторської служби українського Ощадбанку, які супроводжували сім інкасаторів, були безпідставно затримані в Угорщині.

Інкасатори перевозили 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота в рамках регулярного перевезення іноземної валюти та золота між "Райффазен банк" Австрія та Ощадбанк Україна.

В той же день Україні вдалось повернути сімох інкасаторів, проте майно все ще перебуває на території Угорщини. В українському МЗС запевнили, що Україна вживе відповідних заходів, включаючи ініціювання санкцій, через затримання українських громадян в Угорщині.