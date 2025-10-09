ua en ru
Нацбанк знову трохи знизив курс злотого

Україна, Четвер 09 жовтня 2025 16:32
Фото: Курс злотого знизився до 11,30 гривень (Getty Images
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні на 10 жовтня порівняно з попереднім днем на 3 копійки - до 11,30 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 10 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,303 гривень за 1 злотий (-0,02 грн).

Нацбанк знову трохи знизив курс злотогоbank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,05 гривень і продають по 11,52 гривень. Ці курси збільшилися порівняно з попереднім днем на 7-9 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

НБУ збільшив курс долара до гривні на 10 копійок. Офіційний курс на 10 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5062 гривень за 1 долар (+0,10 грн).

Офіційний курс євро становить 48,2053 гривень за 1 євро (+0,07 грн).

