Нацбанк снова немного снизил курс злотого

Украина, Четверг 09 октября 2025 16:32
Нацбанк снова немного снизил курс злотого Фото: Курс злотого снизился до 11,30 гривен (Getty Images
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне на 10 октября по сравнению с предыдущим днем на 3 копейки – до 11,30 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 10 октября 2025 года установлен на таком уровне: 11,303 гривен за 1 злотый (-0,02 грн).

Нацбанк снова немного снизил курс злотогоbank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,05 гривен и продают по 11,52 гривен. Эти курсы увеличились по сравнению с предыдущим днем на 7-9 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

НБУ увеличил курс доллара к гривне на 10 копеек. Официальный курс на 10 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,5062 гривен за 1 доллар (+0,10 грн).

Официальный курс евро составляет 48,2053 гривен за 1 евро (+0,07 грн).

