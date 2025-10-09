Нацбанк снова немного снизил курс злотого

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне на 10 октября по сравнению с предыдущим днем на 3 копейки – до 11,30 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 10 октября 2025 года установлен на таком уровне: 11,303 гривен за 1 злотый (-0,02 грн).

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,05 гривен и продают по 11,52 гривен. Эти курсы увеличились по сравнению с предыдущим днем на 7-9 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.