Нацбанк знизив курс злотого на 9 копійок
Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні на 31 жовтня порівняно з попереднім днем на 9 копійок – до 11,42 гривні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 31 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4282 гривні за 1 злотий (-0,09 грн).
Динаміка курсу злотого (фото bank.gov.ua)
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,11 гривні і продають по 11,56 гривні. Курс купівлі знизився порівняно з попереднім днем на 14 копійок. Курс продажу, зі свого боку, знизився на 11 копійок.
За тиждень курс злотого в Україні знизився на 4 копійки. 24 жовтня польська валюта коштувала 11,46 гривні.
Подорожчання злотого за рік становило 1,21 гривні. 1 січня 2025 року курс злотого становив 10,21 гривні. Таким чином польська валюта за рік подорожчала майже на 12%.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України на 31 жовтня знизив курс долара до гривні на 4 копійки. Офіційний курс долара на 31 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,9701 гривні за 1 долар
Офіційний курс євро становить 48,5132 гривні за 1 євро (-0,11 грн).