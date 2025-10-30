Нацбанк знизив курс злотого на 9 копійок

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні на 31 жовтня порівняно з попереднім днем на 9 копійок – до 11,42 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 31 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4282 гривні за 1 злотий (-0,09 грн).

Динаміка курсу злотого (фото bank.gov.ua)

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,11 гривні і продають по 11,56 гривні. Курс купівлі знизився порівняно з попереднім днем на 14 копійок. Курс продажу, зі свого боку, знизився на 11 копійок.

За тиждень курс злотого в Україні знизився на 4 копійки. 24 жовтня польська валюта коштувала 11,46 гривні.

Подорожчання злотого за рік становило 1,21 гривні. 1 січня 2025 року курс злотого становив 10,21 гривні. Таким чином польська валюта за рік подорожчала майже на 12%.