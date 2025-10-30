ua en ru
Чт, 30 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Нацбанк знизив курс злотого на 9 копійок

Україна, Четвер 30 жовтня 2025 17:15
UA EN RU
Нацбанк знизив курс злотого на 9 копійок Курс злотого знизився до 11,42 гривень (Фото Pixabay)
Автор: Артур Дубровенко

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні на 31 жовтня порівняно з попереднім днем на 9 копійок – до 11,42 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 31 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4282 гривні за 1 злотий (-0,09 грн).

Нацбанк знизив курс злотого на 9 копійок

Динаміка курсу злотого (фото bank.gov.ua)

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,11 гривні і продають по 11,56 гривні. Курс купівлі знизився порівняно з попереднім днем на 14 копійок. Курс продажу, зі свого боку, знизився на 11 копійок.

За тиждень курс злотого в Україні знизився на 4 копійки. 24 жовтня польська валюта коштувала 11,46 гривні.

Подорожчання злотого за рік становило 1,21 гривні. 1 січня 2025 року курс злотого становив 10,21 гривні. Таким чином польська валюта за рік подорожчала майже на 12%.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України на 31 жовтня знизив курс долара до гривні на 4 копійки. Офіційний курс долара на 31 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,9701 гривні за 1 долар

Офіційний курс євро становить 48,5132 гривні за 1 євро (-0,11 грн).

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
Удари по ТЕС, Ладижин без тепла, світло вимикали по всій Україні: наслідки атаки РФ
Удари по ТЕС, Ладижин без тепла, світло вимикали по всій Україні: наслідки атаки РФ
Аналітика
Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні