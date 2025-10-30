ua en ru
Нацбанк снизил курс злотого на 9 копеек

Украина, Четверг 30 октября 2025 17:15
Курс злотого снизился до 11,42 гривен (Фото Pixabay)
Автор: Артур Дубровенко

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне на 31 октября по сравнению с предыдущим днем на 9 копеек – до 11,42 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 31 октября 2025 года установлен на таком уровне: 11,4282 гривны за 1 злотый (-0,09 грн).

Динамика курса злотого (фото bank.gov.ua)

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,11 гривны и продают по 11,56 гривны. Курс покупки снизился по сравнению с предыдущим днем на 14 копеек. Курс продажи, в свою очередь, снизился на 11 копеек.

За неделю курс злотого в Украине снизился на 4 копейки. 24 октября польская валюта стоила 11,46 гривны.

Подорожание злотого за год составило 1,21 гривны. 1 января 2025 года курс злотого составлял 10,21 гривны. Таким образом польская валюта за год подорожала почти на 12%.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины на 31 октября понизил курс доллара к гривне на 4 копейки. Официальный курс доллара на 31 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,9701 гривны за 1 доллар

Официальный курс евро составляет 48,5132 гривны за 1 евро (-0,11 грн).

