Нацбанк снизил курс злотого на 9 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне на 31 октября по сравнению с предыдущим днем на 9 копеек – до 11,42 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 31 октября 2025 года установлен на таком уровне: 11,4282 гривны за 1 злотый (-0,09 грн).

Динамика курса злотого (фото bank.gov.ua)

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,11 гривны и продают по 11,56 гривны. Курс покупки снизился по сравнению с предыдущим днем на 14 копеек. Курс продажи, в свою очередь, снизился на 11 копеек.

За неделю курс злотого в Украине снизился на 4 копейки. 24 октября польская валюта стоила 11,46 гривны.

Подорожание злотого за год составило 1,21 гривны. 1 января 2025 года курс злотого составлял 10,21 гривны. Таким образом польская валюта за год подорожала почти на 12%.