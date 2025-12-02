UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Нацбанк знизив курс злотого на 5 копійок

Фото: Курс злотого знизився до 11,61 гривень (Pixabay)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні на 3 грудня порівняно з попереднім днем на 5 копійок - до 11,61 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 3 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,6067 гривень за 1 злотий (-0,05 грн).

На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,38 гривні або на 14%.

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,23 гривень і продають по 11,68 гривень. Ці курси збільшилися порівняно з 1 грудня на 6 копійок. З початку листопада ці курси зросли на 15 копійок, а з 1 січня на 1,2-1,6 гривень.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

НБУ знизив курс долара до гривні на 1 копійку. Офіційний курс на 3 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,3342 гривень за 1 долар (-0,01 грн).

Офіційний курс євро становить 49,1839 гривень за 1 євро (-0,13 грн).

Курси купівлі-продажу долара на міжбанківському ринку сьогодні становлять 42,35-42,38 гривень, що на 1 копійку вище за курс 1 грудня. Курси євро перебувають на рівні 49,15-49,17 гривень, що на 12 копійок нижче попереднього дня.

Курси валют