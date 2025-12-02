RU

Общество Образование Деньги Изменения

Нацбанк снизил курс злотого на 5 копеек

Фото: Курс злотого снизился до 11,61 гривен (Pixabay)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне на 3 декабря по сравнению с предыдущим днем на 5 копеек – до 11,61 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 3 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 11,6067 гривен за 1 злотый (-0,05 грн).

В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,38 гривны или на 14%.

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,23 гривен и продают по 11,68 гривен. Эти курсы увеличились по сравнению с 1 декабря на 6 копеек. С начала ноября эти курсы выросли на 15 копеек, а с 1 января на 1,2-1,6 гривен.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке. 

НБУ снизил курс доллара к гривне на 1 копейку. Официальный курс на 3 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,3342 гривен за 1 доллар (-0,01 грн).

Официальный курс евро составляет 49,1839 гривен за 1 евро (-0,13 грн).

Курсы купли-продажи доллара на межбанковском рынке сегодня составляют 42,35-42,38 гривен, что на 1 копейку выше курсом 1 декабря. Курсы евро находятся на уровне 49,15-49,17 гривен, что на 12 копеек ниже предыдущего дня.

