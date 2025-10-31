Нацбанк знизив курс злотого на 5 копійок

Офіційний курс злотого щодо гривні на 3 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3727 гривні за 1 злотий (-0,05 грн).

Графік змін курсу злотого в Україні (фото bank.gov.ua)

На готівковому ринку обмінні пункти купують польську національну валюту в середньому по 11,11 гривні та продають по 11,65 гривні. Курс купівлі злотого порівняно з попереднім днем знизився на 5 копійок. Курс продажу також трохи знизився. Ціна зменшилась на 3 копійки.

За тиждень курс злотого в Україні знизився на 12 копійок. 27 жовтня польська валюта коштувала 11,49 гривні.

Водночас від початку року національна польська валюта подорожчала на 1,16 гривні. 1 січня 2025 року курс злотого становив 10,21 гривні. Таким чином польська валюта за рік подорожчала на понад 11%.