Нацбанк снизил курс злотого на 5 копеек

Официальный курс злотого по отношению к гривне на 3 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 11,3727 гривны за 1 злотый (-0,05 грн).

График изменений курса злотого в Украине (фото bank.gov.ua)

На наличном рынке обменные пункты покупают польскую национальную валюту в среднем по 11,11 гривны и продают по 11,65 гривны. Курс покупки злотого по сравнению с предыдущим днем снизился на 5 копеек. Курс продажи также немного снизился. Цена уменьшилась на 3 копейки.

За неделю курс злотого в Украине снизился на 12 копеек. 27 октября польская валюта стоила 11,49 гривны.

В то же время с начала года национальная польская валюта подорожала на 1,16 гривны. 1 января 2025 года курс злотого составлял 10,21 гривны. Таким образом польская валюта за год подорожала более чем на 11%.