Нацбанк знизив курс злотого на 5 копійок
Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні на 3 листопада до 11,37 гривні. Ціна польської національної валюти знизилася на 5 копійок порівняно з вартістю 31 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс злотого щодо гривні на 3 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3727 гривні за 1 злотий (-0,05 грн).
Графік змін курсу злотого в Україні (фото bank.gov.ua)
На готівковому ринку обмінні пункти купують польську національну валюту в середньому по 11,11 гривні та продають по 11,65 гривні. Курс купівлі злотого порівняно з попереднім днем знизився на 5 копійок. Курс продажу також трохи знизився. Ціна зменшилась на 3 копійки.
За тиждень курс злотого в Україні знизився на 12 копійок. 27 жовтня польська валюта коштувала 11,49 гривні.
Водночас від початку року національна польська валюта подорожчала на 1,16 гривні. 1 січня 2025 року курс злотого становив 10,21 гривні. Таким чином польська валюта за рік подорожчала на понад 11%.
Національний банк встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України на 3 листопада також знизив курс долара до гривні. Зниження становило 8 копійок. Офіційний курс долара на 3 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8924 гривні за 1 долар
Євро також подешевшав. Офіційний курс єдиної європейської валюти на 3 листопада становить 48,4088 гривні. Зниження порівняно з 31 жовтня становило 11 копійок.