Нацбанк снизил курс злотого на 5 копеек

Украина, Пятница 31 октября 2025 16:57
Нацбанк снизил курс злотого на 5 копеек Курс злотого снизился до 11,37 гривны (фото Pixabay)
Автор: Артур Дубровенко

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне на 3 ноября до 11,37 гривны. Цена польской национальной валюты снизилась на 5 копеек по сравнению со стоимостью 31 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс злотого по отношению к гривне на 3 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 11,3727 гривны за 1 злотый (-0,05 грн).

График изменений курса злотого в Украине (фото bank.gov.ua)

На наличном рынке обменные пункты покупают польскую национальную валюту в среднем по 11,11 гривны и продают по 11,65 гривны. Курс покупки злотого по сравнению с предыдущим днем снизился на 5 копеек. Курс продажи также немного снизился. Цена уменьшилась на 3 копейки.

За неделю курс злотого в Украине снизился на 12 копеек. 27 октября польская валюта стоила 11,49 гривны.

В то же время с начала года национальная польская валюта подорожала на 1,16 гривны. 1 января 2025 года курс злотого составлял 10,21 гривны. Таким образом польская валюта за год подорожала более чем на 11%.

Национальный банк устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины на 3 ноября также понизил курс доллара к гривне. Снижение составило 8 копеек. Официальный курс доллара на 3 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 41,8924 гривны за 1 доллар

Евро также подешевел. Официальный курс единой европейской валюты на 3 нобря составляет 48,4088 гривны. Снижение по сравнению с 31 октября составило 11 копеек.

