Нацбанк знизив курс злотого на 5 копійок

Офіційний курс на 15 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3777 гривень за 1 злотий (-0,05 грн).

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 10,97 гривень і продають по 11,45 гривень. Ці курси знизилися порівняно з попереднім днем на 5-6 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.