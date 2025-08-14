RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Нацбанк снизил курс злотого на 5 копеек

Фото: Курс злотого снизился до 11,38 гривен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого на 15 августа к гривне на 5 копеек – 11,38 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 15 августа 2025 года установлен на таком уровне: 11,3777 гривен за 1 злотый (-0,05 грн).

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 10,97 гривен и продают по 11,45 гривен. Эти курсы снизились по сравнению с предыдущим днем на 5-6 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

НБУ снизил курс доллара к гривне на 6 копеек. Официальный курс на 15 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,45 гривен за 1 доллар (+0,06 грн).

Официальный курс евро составляет 48,4405 гривен за 1 евро (-0,21 грн).

Читайте РБК-Украина в Google News