Нацбанк снизил курс злотого на 5 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого на 15 августа к гривне на 5 копеек – 11,38 гривны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 15 августа 2025 года установлен на таком уровне: 11,3777 гривен за 1 злотый (-0,05 грн).
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 10,97 гривен и продают по 11,45 гривен. Эти курсы снизились по сравнению с предыдущим днем на 5-6 копеек.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
НБУ снизил курс доллара к гривне на 6 копеек. Официальный курс на 15 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,45 гривен за 1 доллар (+0,06 грн).
Официальный курс евро составляет 48,4405 гривен за 1 евро (-0,21 грн).