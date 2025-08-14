Нацбанк снизил курс злотого на 5 копеек

Официальный курс на 15 августа 2025 года установлен на таком уровне: 11,3777 гривен за 1 злотый (-0,05 грн).

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 10,97 гривен и продают по 11,45 гривен. Эти курсы снизились по сравнению с предыдущим днем на 5-6 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.