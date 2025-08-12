Нацбанк знизив курс злотого на 5 копійок

Офіційний курс на 13 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,2815 гривень за 1 злотий (-0,05 грн).

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 10,99 гривень і продають по 11,46 гривень. Обидва курси знизилися порівняно з попереднім днем на 2 копійки.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.