Нацбанк снизил курс злотого на 5 копеек

Официальный курс на 13 августа 2025 года установлен на таком уровне: 11,2815 гривен за 1 злотый (-0,05 грн).

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 10,99 гривен и продают по 11,46 гривен. Оба курса снизились по сравнению с предыдущим днем на 2 копейки.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.