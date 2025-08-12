ua en ru
Вт, 12 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Нацбанк знизив курс злотого на 5 копійок

Україна, Вівторок 12 серпня 2025 17:30
UA EN RU
Нацбанк знизив курс злотого на 5 копійок Фото: Курс злотого трохи знизився (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого на 13 серпня до гривні на 5 копійок - 11,28 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 13 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,2815 гривень за 1 злотий (-0,05 грн).

Нацбанк знизив курс злотого на 5 копійок

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 10,99 гривень і продають по 11,46 гривень. Обидва курси знизилися порівняно з попереднім днем на 2 копійки.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

НБУ знизив курс долара до гривні на 2 копійки. Офіційний курс на 13 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4268 гривень за 1 долар (-0,02 грн).

Офіційний курс євро становить 48,0758 гривень за 1 євро (-0,12 грн).

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро
Новини
ЗСУ зупиняють просування росіян на Добропільському та Покровському напрямках, - Генштаб
ЗСУ зупиняють просування росіян на Добропільському та Покровському напрямках, - Генштаб
Аналітика
Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа
Роман Коткореспондент РБК-Україна Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа