Нацбанк знизив курс злотого на 5 копійок

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого на 13 серпня до гривні на 5 копійок - 11,28 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 13 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,2815 гривень за 1 злотий (-0,05 грн).

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 10,99 гривень і продають по 11,46 гривень. Обидва курси знизилися порівняно з попереднім днем на 2 копійки.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.