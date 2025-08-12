Нацбанк знизив курс злотого на 5 копійок
Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого на 13 серпня до гривні на 5 копійок - 11,28 гривні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 13 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,2815 гривень за 1 злотий (-0,05 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 10,99 гривень і продають по 11,46 гривень. Обидва курси знизилися порівняно з попереднім днем на 2 копійки.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
НБУ знизив курс долара до гривні на 2 копійки. Офіційний курс на 13 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4268 гривень за 1 долар (-0,02 грн).
Офіційний курс євро становить 48,0758 гривень за 1 євро (-0,12 грн).