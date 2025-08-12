ua en ru
Нацбанк снизил курс злотого на 5 копеек

Украина, Вторник 12 августа 2025 17:30
Нацбанк снизил курс злотого на 5 копеек Фото: Курс злотого немного снизился (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого на 13 августа к гривне на 5 копеек – 11,28 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 13 августа 2025 года установлен на таком уровне: 11,2815 гривен за 1 злотый (-0,05 грн).

Нацбанк снизил курс злотого на 5 копеек

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 10,99 гривен и продают по 11,46 гривен. Оба курса снизились по сравнению с предыдущим днем на 2 копейки.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

НБУ снизил курс доллара к гривне на 2 копейки. Официальный курс на 13 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,4268 гривен за 1 доллар (-0,02 грн).

Официальный курс евро составляет 48,0758 гривен за 1 евро (-0,12 грн).

