Нацбанк снизил курс злотого на 5 копеек
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого на 13 августа к гривне на 5 копеек – 11,28 гривны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 13 августа 2025 года установлен на таком уровне: 11,2815 гривен за 1 злотый (-0,05 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 10,99 гривен и продают по 11,46 гривен. Оба курса снизились по сравнению с предыдущим днем на 2 копейки.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
НБУ снизил курс доллара к гривне на 2 копейки. Официальный курс на 13 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,4268 гривен за 1 доллар (-0,02 грн).
Официальный курс евро составляет 48,0758 гривен за 1 евро (-0,12 грн).