Нацбанк знизив курс злотого на 4 копійки

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні на 22 грудня порівняно з 19 грудня на 4 копійки - до 11,75 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 22 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,7470 гривень за 1 злотий (-0,04 грн).

На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,53 гривні або на 15%.

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,38 гривень і продають по 11,81 гривень. Ці курси майже не змінилися порівняно з 18 грудня. З початку грудня (11,29-11,79 гривень) ці курси зросли на 2-9 копійок, а з 1 січня (9,6-10,5 гривень) на 1,31-1,78 гривень.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.