Нацбанк знизив курс злотого на 4 копійки
Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні на 22 грудня порівняно з 19 грудня на 4 копійки - до 11,75 гривні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 22 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,7470 гривень за 1 злотий (-0,04 грн).
На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,53 гривні або на 15%.
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,38 гривень і продають по 11,81 гривень. Ці курси майже не змінилися порівняно з 18 грудня. З початку грудня (11,29-11,79 гривень) ці курси зросли на 2-9 копійок, а з 1 січня (9,6-10,5 гривень) на 1,31-1,78 гривень.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
НБУ знизив курс долара до гривні на 9 копійок. Офіційний курс на 22 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,2481 гривень за 1 долар (+0,15 грн).
Офіційний курс євро знизився до 49,4725 гривень за 1 євро (-0,12 грн).
На міжбанку курс євро в результаті торгів на 19 грудня становив 49,52-49,54 гривень (купівля-продаж).
Курси долара на міжбанку 19 грудня становили 42,26-42,29 гривень, що на 6-7 копійок вище за 18 грудня.