Нацбанк снизил курс злотого на 4 копейки

Украина, Пятница 19 декабря 2025 17:05
Нацбанк снизил курс злотого на 4 копейки Фото: Курс злотого уменьшился до 11,75 гривен (Pixabay)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне на 22 декабря по сравнению с 19 декабря на 4 копейки – до 11,75 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 22 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 11,7470 гривен за 1 злотый (-0,04 грн).

В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,53 гривны или на 15%.

Нацбанк снизил курс злотого на 4 копейкиbank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,38 гривен и продают по 11,81 гривен. Эти курсы почти не изменились по сравнению с 18 декабря. С начала декабря (11,29-11,79 гривен) эти курсы выросли на 2-9 копеек, а с 1 января (9,6-10,5 гривен) на 1,31-1,78 гривен.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

НБУ снизил курс доллара к гривне на 9 копеек. Официальный курс на 22 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,2481 гривен за 1 доллар (+0,15 грн).

Официальный курс евро снизился до 49,4725 гривен за 1 евро (-0,12 грн).

На межбанке курс евро в результате торгов на 19 декабря составил 49,52-49,54 гривен (покупка-продажа).

Курсы доллара на межбанке 19 декабря составляли 42,26-42,29 гривен, что на 6-7 копеек выше 18 декабря.

