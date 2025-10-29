ua en ru
Нацбанк знизив курс злотого на 4 копійки

Україна, Середа 29 жовтня 2025 17:07
Нацбанк знизив курс злотого на 4 копійки Курс злотого знизився до 11,51 гривень (фото Getty Images)
Автор: Артур Дубровенко

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні на 30 жовтня порівняно з попереднім днем на 4 копійки – до 11,51 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 30 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,5154 гривні за 1 злотий (-0,04 грн).

Нацбанк знизив курс злотого на 4 копійки

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,25 гривні та продають по 11,67 гривні. Курс купівлі збільшився порівняно з попереднім днем на 1 копійку. Водночас курс продажу знизився на 2 копійки.

За тиждень злотий в Україні зріс на 8 копійок. 23 жовтня польська валюта коштувала 11,43 гривні.

Подорожчання злотого за рік становило 1,3 гривні. 1 січня 2025 року курс злотого становив 10,21 гривні. Таким чином польська валюта за рік подорожчала на більш ніж на 12%.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України на 30 жовтня знизив курс долара до гривні на 7 копійок. Офіційний курс долара на 30 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0115 гривні за 1 долар (-0,07 грн).

Офіційний курс євро становить 48,8657 гривні за 1 євро (-0,11 грн).

