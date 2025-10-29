Нацбанк снизил курс злотого на 4 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне на 30 октября по сравнению с предыдущим днем на 4 копейки – до 11,51 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 30 октября 2025 года установлен на таком уровне: 11,5154 гривны за 1 злотый (-0,04 грн).

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,25 гривны и продают по 11,67 гривны. Курс покупки увеличился по сравнению с предыдущим днем на 1 копейку. В то же время курс продажи снизился на 2 копейки.

За неделю злотый в Украине вырос на 8 копеек. 23 октября польская валюта стоила 11,43 гривны.

Подорожание злотого за год составило 1,3 гривны. 1 января 2025 года курс злотого составлял 10,21 гривны. Таким образом польская валюта за год удорожала на более чем на 12%.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины на 30 октября понизил курс доллара к гривне на 7 копеек. Официальный курс доллара на 30 октября 2025 года установлен на таком уровне: 42,0115 гривны за 1 доллар (-0,07 грн).

Официальный курс евро составляет 48,8657 гривны за 1 евро (-0,11 грн).