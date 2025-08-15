ua en ru
Пт, 15 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Нацбанк знизив курс злотого на 3 копійки

Україна, П'ятниця 15 серпня 2025 17:20
UA EN RU
Нацбанк знизив курс злотого на 3 копійки Фото: Курс злотого знизився до 11,34 гривень (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого на 18 серпня до гривні на 3 копійки - до 11,34 гривні, протягом 16-17 серпня діятиме курс 11,37 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 18 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3428 гривень за 1 злотий (-0,03 грн).

Нацбанк знизив курс злотого на 3 копійкиbank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 10,94 гривень і продають по 11,43 гривень. Ці курси знизилися порівняно з попереднім днем на 2-3 копійки.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

НБУ знизив курс долара до гривні на 11 копійок. Офіційний курс на 18 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3401 гривень за 1 долар (-0,11 грн).

Офіційний курс євро становить 48,3059 гривень за 1 євро (-0,13 грн).

Читайте РБК-Україна в Google News
Курси валют
Новини
Білий дім назвав склад делегації на зустрічі Трампа та Путіна, - Sky News
Білий дім назвав склад делегації на зустрічі Трампа та Путіна, - Sky News
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія