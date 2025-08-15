Нацбанк знизив курс злотого на 3 копійки

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого на 18 серпня до гривні на 3 копійки - до 11,34 гривні, протягом 16-17 серпня діятиме курс 11,37 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 18 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3428 гривень за 1 злотий (-0,03 грн).

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 10,94 гривень і продають по 11,43 гривень. Ці курси знизилися порівняно з попереднім днем на 2-3 копійки.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.