Нацбанк снизил курс злотого на 3 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого на 18 августа к гривне на 3 копейки – до 11,34 гривны, на протяжение 16-17 августа будет дейстовать курс 11,37 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 18 августа 2025 года установлен на таком уровне: 11,3428 гривен за 1 злотый (-0,03 грн).

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 10,94 гривен и продают по 11,43 гривен. Эти курсы снизились по сравнению с предыдущим днем на 2-3 копейки.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.