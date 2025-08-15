Нацбанк снизил курс злотого на 3 копейки
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого на 18 августа к гривне на 3 копейки – до 11,34 гривны, на протяжение 16-17 августа будет дейстовать курс 11,37 гривны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 18 августа 2025 года установлен на таком уровне: 11,3428 гривен за 1 злотый (-0,03 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 10,94 гривен и продают по 11,43 гривен. Эти курсы снизились по сравнению с предыдущим днем на 2-3 копейки.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
НБУ снизил курс доллара к гривне на 11 копеек. Официальный курс на 18 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,3401 гривен за 1 доллар (-0,11 грн).
Официальный курс евро составляет 48,3059 гривен за 1 евро (-0,13 грн).