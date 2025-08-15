ua en ru
Пт, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Нацбанк снизил курс злотого на 3 копейки

Украина, Пятница 15 августа 2025 17:20
UA EN RU
Нацбанк снизил курс злотого на 3 копейки Фото: Курс злотого снизился до 11,34 гривен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого на 18 августа к гривне на 3 копейки – до 11,34 гривны, на протяжение 16-17 августа будет дейстовать курс 11,37 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 18 августа 2025 года установлен на таком уровне: 11,3428 гривен за 1 злотый (-0,03 грн).

Нацбанк снизил курс злотого на 3 копейкиbank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 10,94 гривен и продают по 11,43 гривен. Эти курсы снизились по сравнению с предыдущим днем на 2-3 копейки.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

НБУ снизил курс доллара к гривне на 11 копеек. Официальный курс на 18 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,3401 гривен за 1 доллар (-0,11 грн).

Официальный курс евро составляет 48,3059 гривен за 1 евро (-0,13 грн).

Читайте РБК-Украина в Google News
Курсы валют
Новости
Белый дом назвал состав делегации на встречу Трампа и Путина, - Sky News
Белый дом назвал состав делегации на встречу Трампа и Путина, - Sky News
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия