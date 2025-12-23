Нацбанк знизив курс злотого на 2 копійки

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні на 24 грудня порівняно з 13 грудня на 2 копійки - до 11,73 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 24 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,7300 гривень за 1 злотий (-0,02 грн).

На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,51 гривні або на 15%.

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,42 гривень і продають по 11,87 гривень. Ці курси знизилися на 7-8 копійок порівняно з 22 грудня. З початку грудня (11,29-11,79 гривень) ці курси зросли на 8-13 копійок, а з 1 січня (9,6-10,5 гривень) на 1,37-1,82 гривень.