Нацбанк знизив курс злотого на 2 копійки
Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні на 24 грудня порівняно з 13 грудня на 2 копійки - до 11,73 гривні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 24 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,7300 гривень за 1 злотий (-0,02 грн).
На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,51 гривні або на 15%.
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,42 гривень і продають по 11,87 гривень. Ці курси знизилися на 7-8 копійок порівняно з 22 грудня. З початку грудня (11,29-11,79 гривень) ці курси зросли на 8-13 копійок, а з 1 січня (9,6-10,5 гривень) на 1,37-1,82 гривень.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
НБУ знизив курс долара до гривні на 5 копійок. Офіційний курс на 24 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,1003 гривень за 1 долар (-0,05 грн).
Офіційний курс євро знизився до 49,6363 гривень за 1 євро (+0,15 грн).
На міжбанку курс євро в результаті торгів на 22 грудня знизився на 5 копійок порівняно з 19 грудня - до 49,42-49,45 гривень (купівля-продаж).
Курси долара на міжбанку 22 грудня становили 42,02-42,05 гривень, що на 17 копійок нижче курсів станом на 19 грудня.