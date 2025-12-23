Нацбанк снизил курс злотого на 2 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне на 24 декабря по сравнению с 13 декабря на 2 копейки – до 11,73 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 24 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 11,7300 гривен за 1 злотый (-0,02 грн).

В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,51 гривны или на 15%.

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,42 гривен и продают по 11,87 гривен. Эти курсы снизились на 7-8 копеек по сравнению с 22 декабря. С начала декабря (11,29-11,79 гривен) эти курсы выросли на 8-13 копеек, а с 1 января (9,6-10,5 гривен) на 1,37-1,82 гривен.