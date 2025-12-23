ua en ru
Нацбанк снизил курс злотого на 2 копейки

Укриана, Вторник 23 декабря 2025 16:50
Нацбанк снизил курс злотого на 2 копейки Фото: Курс злотого снизился до 11,73 гривен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне на 24 декабря по сравнению с 13 декабря на 2 копейки – до 11,73 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 24 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 11,7300 гривен за 1 злотый (-0,02 грн).

В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,51 гривны или на 15%.Нацбанк снизил курс злотого на 2 копейки

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,42 гривен и продают по 11,87 гривен. Эти курсы снизились на 7-8 копеек по сравнению с 22 декабря. С начала декабря (11,29-11,79 гривен) эти курсы выросли на 8-13 копеек, а с 1 января (9,6-10,5 гривен) на 1,37-1,82 гривен.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

НБУ снизил курс доллара к гривне на 5 копеек. Официальный курс на 24 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,1003 гривен за 1 доллар (-0,05 грн).

Официальный курс евро снизился до 49,6363 гривен за 1 евро (+0,15 грн).

На межбанке курс евро в результате торгов на 22 декабря снизился на 5 копеек по сравнению с 19 декабря – до 49,42-49,45 гривен (покупка-продажа).

Курсы доллара на межбанке 22 декабря составляли 42,02-42,05 гривен, что на 17 копеек ниже курсов по состоянию на 19 декабря.

