Нацбанк знизив курс злотого на 2 копійки

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні на 7 жовтня порівняно з попереднім днем на 2 копійки - до 11,35 гривні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 7 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3505 гривень за 1 злотий (-0,02 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,00 гривень і продають по 11,45 гривень. Ці курси знизилися порівняно з попереднім днем на 7-10 копійок.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
НБУ підвищив курс долара до гривні на 11 копійок. Офіційний курс на 7 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3409 гривень за 1 долар (+0,11 грн).
Офіційний курс євро становить 48,2696 гривень за 1 євро (-0,11 грн).