Нацбанк снизил курс злотого на 2 копейки

Официальный курс на 7 октября 2025 года установлен на таком уровне: 11,3505 гривен за 1 злотый (-0,02 грн).

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,00 гривен и продают по 11,45 гривен. Эти курсы снизились по сравнению с предыдущим днем на 7-10 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.