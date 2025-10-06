Нацбанк снизил курс злотого на 2 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне на 7 октября по сравнению с предыдущим днем на 2 копейки – до 11,35 гривны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 7 октября 2025 года установлен на таком уровне: 11,3505 гривен за 1 злотый (-0,02 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,00 гривен и продают по 11,45 гривен. Эти курсы снизились по сравнению с предыдущим днем на 7-10 копеек.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
НБУ повысил курс доллара к гривне на 11 копеек. Официальный курс на 7 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3409 гривен за 1 доллар (+ 0,11 грн).
Официальный курс евро составляет 48,2696 гривен за 1 евро (-0,11 грн).