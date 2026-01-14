Нацбанк знизив курс злотого до 11,92 гривень

Точний офіційний курс польського злотого на 15 січня 2026 року становить 11,9179 гривень за 1 злотий (-0,03 гривні порівняно з 14 січня).

На початку року офіційний курс злотого становив 11,8015 гривень, за цей час він зріс на 12 копійок.

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,53 гривень і продають по 11,97 гривень. Ці курси знизилися на 1 копійку порівняно з попереднім робочим днем. З початку грудня минулого року (11,29-11,79 гривень) курси зросли на 18-24 копійок, а з 1 січня цього року (11,41-11,86 гривень) курси купівлі-продажу збільшилися на 11-12 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.