Нацбанк знизив курс злотого до 11,92 гривень

Національний банк України (НБУ) знизив курс злотого на 15 січня на 3 копійки порівняно з 14 січня і встановив його на рівні 11,92 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Точний офіційний курс польського злотого на 15 січня 2026 року становить 11,9179 гривень за 1 злотий (-0,03 гривні порівняно з 14 січня).
На початку року офіційний курс злотого становив 11,8015 гривень, за цей час він зріс на 12 копійок.
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,53 гривень і продають по 11,97 гривень. Ці курси знизилися на 1 копійку порівняно з попереднім робочим днем. З початку грудня минулого року (11,29-11,79 гривень) курси зросли на 18-24 копійок, а з 1 січня цього року (11,41-11,86 гривень) курси купівлі-продажу збільшилися на 11-12 копійок.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Нагадаємо, що НБУ знизив курс долара до гривні на 5 копійок. Офіційний курс на 15 січня 2026 року досяг 43,1236 гривень за 1 долар (-0,05 гривень). Офіційний курс євро на 15 січня становить 50,2649 гривень за 1 євро (-0,06 грн).
На міжбанку внаслідок торгів 14 січня курс долара перебував на рівні 43,19 - 43,22 гривні за долар (купівля-продаж), що на 7-8 копійок вище за закриття торгової сесії 13 січня. Курс євро на міжбанку становив 50,32-50,34 гривень (+1-3 копійки до попереднього дня).
Офіційний курс злотого на 14 січня становив 11,95 гривень, що на 5 копійок нижче за курс 13 січня. Протягом 2025 року офіційний курс злотого зріс з 10,15 до 11,80 гривень (+16% або 1,65 гривень).