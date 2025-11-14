Нацбанк знизив курс злотого на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні на 17 листопада порівняно з попереднім днем на 1 копійку - до 11,57 гривні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 17 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 11,5704 гривень за 1 злотий (+0,01 грн).
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,21 гривень і продають по 11,65 гривень. Ці курси збільшилися порівняно з 13 листопада на 3 копійки.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
НБУ збільшив курс долара до гривні на 2 копійки. Офіційний курс на 17 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0423 гривень за 1 долар (-0,02 грн).
Офіційний курс євро становить 48,9835 гривень за 1 євро (-0,10 грн).