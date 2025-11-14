RU

Нацбанк снизил курс злотого на 1 копейку

Фото: Курс злотого вырос до 11,57 гривен (Pixabay)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне на 17 ноября по сравнению с предыдущим днем на 1 копейку – до 11,57 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 17 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 11,5704 гривен за 1 злотый (+0,01 грн).

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,21 гривен и продают по 11,65 гривен. Эти курсы увеличились по сравнению с 13 ноября на 3 копейки.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

НБУ увеличил курс доллара к гривне на 2 копейки. Официальный курс на 17 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 42,0423 гривен за 1 доллар (-0,02 грн).

Официальный курс евро составляет 48,9835 гривен за 1 евро (-0,10 грн).

