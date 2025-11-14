Нацбанк снизил курс злотого на 1 копейку

Официальный курс на 17 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 11,5704 гривен за 1 злотый (+0,01 грн).

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,21 гривен и продают по 11,65 гривен. Эти курсы увеличились по сравнению с 13 ноября на 3 копейки.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.