UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Нацбанк зміцнив курс гривні до злотого

Фото: Курс злотого впав на декілька копійок (Getty Images)
Автор: Валерія Лукіна

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого відносно гривні на 6 травня 2025 року. З 22 квітня курс злотого перевищує 11 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 6 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,0313 гривень за 1 злотий (-0,0383 гривень).

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,67 гривні та продають по 11,15 гривні. 

bank.gov.ua

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України знизив курс долара до гривні на 6 травня.

Долар подешевшав на 10 копійок у порівнянні з курсом на 5 травня і склав 41,6036 гривень за 1 долар (-0,1055 гривні).

Офіційний курс євро на 6 травня становитиме 47,1868 гривні за 1 євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк УкраїниПольща