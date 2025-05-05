Нацбанк зміцнив курс гривні до злотого

Національний банк України знизив курс долара до гривні на 6 травня.

Долар подешевшав на 10 копійок у порівнянні з курсом на 5 травня і склав 41,6036 гривень за 1 долар (-0,1055 гривні).

Офіційний курс євро на 6 травня становитиме 47,1868 гривні за 1 євро.

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