Нацбанк зміцнив курс гривні до злотого

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого відносно гривні на 6 травня 2025 року. З 22 квітня курс злотого перевищує 11 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 6 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,0313 гривень за 1 злотий (-0,0383 гривень).
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,67 гривні та продають по 11,15 гривні.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України знизив курс долара до гривні на 6 травня.
Долар подешевшав на 10 копійок у порівнянні з курсом на 5 травня і склав 41,6036 гривень за 1 долар (-0,1055 гривні).
Офіційний курс євро на 6 травня становитиме 47,1868 гривні за 1 євро.
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