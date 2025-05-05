Нацбанк укрепил курс гривны к злотому

Национальный банк Украины снизил курс доллара к гривне на 6 мая.

Доллар подешевел на 10 копеек по сравнению с курсом на 5 мая и составил 41,6036 гривен за 1 доллар (-0,1055 гривны).

Официальный курс евро на 6 мая составит 47,1868 гривны за 1 евро.

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