Офіційний курс долара знизився на 10 копійок

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав на 10 копійок у порівнянні із курсом на 5 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 6 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6036 гривень за 1 долар (-0,1055 гривні). bank.gov.ua Офіційний курс євро знизився (-0,1259 грн) та становить 47,1868 гривні за 1 євро. bank.gov.ua На міжбанку сьогодні курс впав на 8 копійок до 41,58-41,61 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день. udinform.com На готівковому ринку курс долара зріс на 1 копійку до 41,81 гривні.