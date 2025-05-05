Офіційний курс долара знизився на 10 копійок
Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав на 10 копійок у порівнянні із курсом на 5 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 6 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6036 гривень за 1 долар (-0,1055 гривні).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро знизився (-0,1259 грн) та становить 47,1868 гривні за 1 євро.
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс впав на 8 копійок до 41,58-41,61 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара зріс на 1 копійку до 41,81 гривні.
Ситуація на ринку
Нагадаємо, що Національний банк підняв курс долара та євро на вихідні та понеділок (3-5 травня) на 11 та 23 копійки для долара та євро відповідно – до 41,7 гривні за долар та 47,31 гривні на євро.
Як зазначають аналітики інвесткомпанії ICU, меседжі та дії НБУ чітко свідчать про те, що значне послаблення гривні є малоймовірним у 2025 році, попри великі дисбаланси зовнішніх рахунків (до врахування іноземної допомоги).
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