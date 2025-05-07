UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Нацбанк зафіксував ріст злотого до гривні

Фото: Курс злотого знов подолав 11 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Лукіна

Національний банк України (НБУ) підняв курс польського злотого відносно гривні на 8 травня 2025 року. З 22 квітня курс злотого перевищував 11 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 8 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,0037 гривні за 1 злотий (+0,0186 гривень).

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,61 гривні та продають по 11,08 гривні. 

bank.gov.ua

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України знов знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав на 2 копійки у порівнянні із курсом на 7 травня.

Офіційний курс на 8 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4388 гривні за 1 долар (-0,0156 гривні).

Офіційний курс євро зріс відносно попередньої дати (+0,0808 грн) та становить 47,0745 гривні за 1 євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України