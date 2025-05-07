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Нацбанк зафиксировал рост злотого к гривне

Фото: Курс злотого вновь преодолел 11 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Лукина

Национальный банк Украины (НБУ) поднял курс польского злотого по отношению к гривне на 8 мая 2025 года. С 22 апреля курс злотого превышал 11 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 8 мая 2025 года установлен на таком уровне: 11,0037 гривны за 1 злотый (+0,0186 гривен).

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем за 10,61 гривны и продают по 11,08 гривны.

bank.gov.ua

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины вновь снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел на 2 копейки по сравнению с курсом на 7 мая.

Официальный курс на 8 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,4388 гривны за 1 доллар (-0,0156 гривны).

Официальный курс евро вырос относительно предыдущей даты (+0,0808 грн) и составляет 47,0745 гривны за 1 евро.

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Национальный банк Украины