Нацбанк зафиксировал рост злотого к гривне

Национальный банк Украины вновь снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел на 2 копейки по сравнению с курсом на 7 мая.

Официальный курс на 8 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,4388 гривны за 1 доллар (-0,0156 гривны).

Официальный курс евро вырос относительно предыдущей даты (+0,0808 грн) и составляет 47,0745 гривны за 1 евро.

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