Нацбанк зафіксував падіння злотого до гривні

Національний банк України знов знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав на 2 копійки у порівнянні із курсом на 6 травня.

Офіційний курс на 7 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4544 гривні за 1 долар (-0,1492 гривні).

Офіційний курс євро знизився (-0,2231 грн) та становить 46,9637 гривні за 1 євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.