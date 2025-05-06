Нацбанк зафіксував падіння злотого до гривні

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого відносно гривні на 7 травня 2025 року. З 22 квітня курс злотого перевищував 11 гривень, але наразі цей поріг понизився.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 7 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 10, 9551 гривні за 1 злотий (-0,0462 гривень).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,60 гривні та продають по 11,09 гривні.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України знов знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав на 2 копійки у порівнянні із курсом на 6 травня.
Офіційний курс на 7 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4544 гривні за 1 долар (-0,1492 гривні).
Офіційний курс євро знизився (-0,2231 грн) та становить 46,9637 гривні за 1 євро.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.