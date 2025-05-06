Нацбанк зафиксировал падение злотого к гривне

Национальный банк Украины вновь снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел на 2 копейки по сравнению с курсом на 6 мая.

Официальный курс на 7 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,4544 гривны за 1 доллар (-0,1492 гривны).

Официальный курс евро снизился (-0,2231 грн) и составляет 46,9637 гривны за 1 евро.

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