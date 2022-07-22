Нацбанк забрав ліцензію та ліквідував "Мегабанк": в чому причина
Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "Мегабанк".
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу НБУ.
Зазначається, що рішення регулятор ухвалив 21 липня, керуючись вимогами статті 15 Закону "Про Національний банк України", статті 77 Закону "Про банки і банківську діяльність", статті 44 Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
Як повідомлялося, Національний банк 2 червня 2022 року відніс "Мегабанк" до категорії неплатоспроможних через суттєві порушення в оцінюванні кредитного ризику, інсайдерське кредитування та невиконання плану докапіталізації.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 7 червня почав приймати заявки від потенційних інвесторів на участь у відкритому конкурсі з виведення АТ “Мегабанк” із ринку.
Це - перший банк, на вкладників якого поширюється норма про повне відшкодування коштів на час дії воєнного стану.
Нагадаємо, профсоюз державного АТ "Українські енергетичні машини" звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням сприяти вирішенню ситуації навколо виведення з ринку харківського "Мегабанку"
Раніше ми повідомляли, виведення з ринку і ліквідація визнаного неплатоспроможним "Мегабанку" може коштувати державі близько 6,5 млрд грн.