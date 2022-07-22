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Нацбанк забрав ліцензію та ліквідував "Мегабанк": в чому причина

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Україна, П'ятниця 22 липня 2022 16:39
Нацбанк забрав ліцензію та ліквідував "Мегабанк": в чому причина Фото: (facebook com/minfin.com.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "Мегабанк".

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу НБУ.

Зазначається, що рішення регулятор ухвалив 21 липня, керуючись вимогами статті 15 Закону "Про Національний банк України", статті 77 Закону "Про банки і банківську діяльність", статті 44 Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Як повідомлялося, Національний банк 2 червня 2022 року відніс "Мегабанк" до категорії неплатоспроможних через суттєві порушення в оцінюванні кредитного ризику, інсайдерське кредитування та невиконання плану докапіталізації.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 7 червня почав приймати заявки від потенційних інвесторів на участь у відкритому конкурсі з виведення АТ “Мегабанк” із ринку.

Це - перший банк, на вкладників якого поширюється норма про повне відшкодування коштів на час дії воєнного стану.

Нагадаємо, профсоюз державного АТ "Українські енергетичні машини" звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням сприяти вирішенню ситуації навколо виведення з ринку харківського "Мегабанку"

Раніше ми повідомляли, виведення з ринку і ліквідація визнаного неплатоспроможним "Мегабанку" може коштувати державі близько 6,5 млрд грн.

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