Нацбанк выиграл суд по непризнанию ПриватБанка проблемным

Верховный суд стал на строну НБУ в разбирательстве по "ПриватБанку"

Национальный банк Украины выиграл суд по непризнанию "ПриватБанка" проблемным. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

Сообщается, что 17 июля Верховный суд поддержал правовую позицию НБУ в споре с клиентом "ПриватБанка", который просил признать противоправной бездеятельность Нацбанка в том, что он не отнес банк к категории проблемных.

"Верховный суд оставил кассационную жалобу истца без удовлетворения, а постановление Окружного административного суда от 16 сентября 2016 и постановление Киевского апелляционного административного суда от 10 ноября 2016 года - без изменений", - говорится в сообщении.

В частности, суд отметил, что при отсутствии такого критерия, как "систематичность", в НБУ не возникает обязанность относить банк к категории проблемных. В то же время письменное предостережение в связи с непредставлением годовой отчетности в установленный срок является адекватным.

Напомним, ранее Верховный суд подтвердил обязательства "ПриватБанка" по кредитам рефинансирования от Национального банка Украины.