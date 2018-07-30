Нацбанк виграв суд щодо невизнання ПриватБанку проблемним

Верховний суд став на бік НБУ в розгляді щодо "ПриватБанку"

Національний банк України виграв суд щодо невизнання "ПриватБанку" проблемним. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацбанку.

Повідомляється, що 17 липня Верховний суд підтримав правову позицію НБУ в суперечці з клієнтом "ПриватБанку", який просив визнати протиправною бездіяльність Нацбанку в тому, що він не відніс банк до категорії проблемних.

"Верховний суд залишив касаційну скаргу позивача без задоволення, а постанову Окружного адміністративного суду від 16 вересня 2016 року і постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 10 листопада 2016 року - без змін", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, суд зазначив, що при відсутності такого критерію, як "систематичність", в НБУ не виникає обов'язок віднести банк до категорії проблемних. У той же час письмове застереження у зв'язку з неподанням річної звітності у встановлений термін є адекватним.

Нагадаємо, раніше Верховний суд підтвердив зобов'язання "Приватбанку" за кредитами рефінансування від Національного банку України.