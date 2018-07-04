Верховный суд подтвердил обязательства ПриватБанка по кредитам рефинансирования от НБУ

Имущество заемщиков ПриватБанка осталось в залоге у НБУ

Верховный Суд Украины 3 июля 2018 подтвердил обязательства АО КБ "ПриватБанк" по кредитам рефинансирования, предоставленным Национальным банком Украины (НБУ). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, ряд компаний-заемщиков ПриватБанка, а именно "Агротерминал Логистик" и "Проектно-поисковый институт " Южмедбиосинтез" подали в суды иски к НБУ о расторжении ипотечных договоров с коммерческим банком.

Истцы, в частности, отмечали, что изменения в корпоративном портфеле заемщика (в данном случае смена собственника банка) является существенным изменением обстоятельств, которыми стороны руководствовались при заключении договора, из-за чего такой договор подлежит расторжению.

Первая и апелляционные инстанции поддержали истцов.

Национальный банк и АО КБ "Приватбанк" не согласились с такими решениями судей и обратились с кассационными жалобами в суд высшей инстанции. После изучения дела и аргументов сторон Верховный суд полностью отказал указанным компаниям в удовлетворении их требований.

Аналогичный иск в Хозяйственный суд столицы подал еще один заемщик банка, ООО "Имме". Однако, суд первой инстанции также отказал истцу, как и в последствии Апелляционный хозяйственный суд Киева.

Поясним, все указанные компании предоставили свое ипотечное имущество в качестве залога по кредитам рефинансирования, предоставленным ПриватБанку Нцабанком. Таким образом, заемщики, требуя расторгнуть договора с Приватом, пытались вывести свое имущество из залога в НБУ, а также уклониться от выполнения обязательств по ипотечным кредитам, предоставленным им АО КБ "ПриватБанк".

Напомним, 22 мая Хозяйственный апелляционный суд Киева отклонил апелляцию Нацбанка и оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева от 21 февраля о расторжении ипотечных договоров между НБУ и ООО "Скорзонера" (компанию связывают с бизнесменом Игорем Коломойским).