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Нацбанк второй день подряд держит курс евро ниже 30 гривен

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Киев, Пятница 12 ноября 2021 17:56
Нацбанк второй день подряд держит курс евро ниже 30 гривен Фото: курс евро держится ниже 30 гривен (freepik euro)
Автор: Сергей Новиков

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 ноября 2021 года опустил официальный курс евро до 29,90 гривен. Это еще на одну копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НБУ.

Официальный курс евро на 15 ноября установлен на таком уровне: 29,9144 гривен за евро (-0,0137 гривен). При этом курс евро на 12 ноября составлял 29,9144 гривен за евро.

Нацбанк второй день подряд держит курс евро ниже 30 гривен

Фото: курсы валют на 15 ноября (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро второй день подряд держится ниже отметки 30 гривен. Это минимальные значения с июля прошлого года.

Нацбанк второй день подряд держит курс евро ниже 30 гривен

Фото: динамика курса валют

Межбанк

Сегодня на открытии межбанковского валютного рынка евро торговался ниже 30 гривен. Но в течение дня курс перешел к росту и на закрытии межбанка евро продавался за 30,03 гривен.

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