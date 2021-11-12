Нацбанк второй день подряд держит курс евро ниже 30 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 ноября 2021 года опустил официальный курс евро до 29,90 гривен. Это еще на одну копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НБУ .

Официальный курс евро на 15 ноября установлен на таком уровне: 29,9144 гривен за евро (-0,0137 гривен). При этом курс евро на 12 ноября составлял 29,9144 гривен за евро.

Фото: курсы валют на 15 ноября (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро второй день подряд держится ниже отметки 30 гривен. Это минимальные значения с июля прошлого года.

Фото: динамика курса валют

Межбанк

Сегодня на открытии межбанковского валютного рынка евро торговался ниже 30 гривен. Но в течение дня курс перешел к росту и на закрытии межбанка евро продавался за 30,03 гривен.