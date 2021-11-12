Доллар резко подорожал на межбанке. Евро снова выше отметки 30 гривен
На межбанковском валютном рынке курс доллара 12 ноября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос в продаже на 14 копеек - до 26,26 гривен за доллар, в покупке - до 26,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже поднялся 8 копеек - до 30,03 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги закрылись в диапазоне: доллар 26,2400 - 26,2600 грн/доллар, евро 30,0106 - 30,0335 грн/евро, российский рубль 0,3615 - 0,3619 грн/рубль.
Отметим, 11 ноября торги закрылись в диапазоне: доллар 26,1000 - 26,1200 грн/доллар, евро 29,9314 - 29,9518 грн/евро, российский рубль 0,3671 - 0,3675 грн/рубль.
Курс НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) на 15 ноября 2021 года поднял официальный курс до отметки 26,11 гривен за доллар. Это еще на одну копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.