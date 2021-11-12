Нацбанк другий день поспіль тримає курс євро нижче 30 гривень
Національний банк України (НБУ) на 15 листопада 2021 року опустив офіційний курс євро до 29,90 гривень. Це ще на одну копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НБУ.
Офіційний курс євро на 15 листопада встановлено на такому рівні: 29,9144 гривень за євро (-0,0137 гривень). При цьому курс євро на 12 листопада становив 29,9144 гривень за євро.
Фото: курси валют на 15 листопада (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс євро другий день поспіль тримається нижче позначки 30 гривень. Це мінімальні значення з липня минулого року.
Фото: динаміка курсу валют
Міжбанк
Сьогодні на відкритті міжбанківського валютного ринку євро торгувався нижче 30 гривень. Але протягом дня курс перейшов до зростання і на закритті міжбанку євро продавався за 30,03 гривень.